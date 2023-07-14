Работу светофора на ул. Рахманинова пообещали откорректировать

14.07.2023 | 17:50

Светофор на пересечении улицы Рахманинова и 6-го проезда Пестеля в Пензе начал работать недавно - 12 июля. Однако почти все водители недовольны его появлением.

Новый объект спровоцировал пробки.

«Вместо 15 минут езды на работу время увеличилось до 30 минут. А вечером, возвращаясь с работы, провели в пробке 30 минут. Это какой-то кошмар! Уберите этот светофор, без него не было никаких проблем и таких пробок», - высказалась на странице губернатора во «ВКонтакте» подписчица Ольга.

Ее точку зрения в соцсетях разделили другие автомобилисты.

«Трафик там большой. И хоть Рахмашка главная, но весь основной поток с проспекта на Пестеля идет. И 100% там зеленый на три машины», «Как с проспекта Победы поворачивать на Рахманинова - зеленый горит 30 секунд, а красный 60», «Так себе, конечно, решение. Ловите пробки!», «Там и так каждый вечер пробка от памятника Победы и до поворота, а это еще и не повернешь. Пробка бесконечная», - отметили пензенцы.

В управлении ЖКХ города сообщили, что решением проблемы занимаются, но нужно будет подождать.

«В настоящее время специалистами проводится мониторинг дорожно-транспортной ситуации, по результатам которого будут внесены необходимые корректировки в режим работы светофорного объекта, установленного на пересечении улицы Рахманинова и 6-го проезда Пестеля в срок до 20 июля 2023 года», - написал представитель управления.