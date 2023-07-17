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Из жизни

Не на все улицы Пензы нанесли дорожную разметку

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На пензенские дороги продолжают наносить разметку, хотя по плану такие работы должны были уже завершиться.

В понедельник, 17 июля, в МБУ «Пензавтодор» рассказали, что в рамках муниципального задания отрисовывают улицы Тернопольскую, Лядова, Собинова, Глазунова, а также проезд Пестеля.

До этого в управлении ЖКХ утверждали, что разметку приведут в надлежащий вид до 1 июля, хотя контракт предусматривал выполнение работ в срок до 19-го числа.

В январе проводили соответствующий аукцион на сумму 7 млн 267 тыс. 135 рублей. Перечень объектов, включенных в обязательный список, состоял из 234 позиций.

Глава Пензы Александр Басенко в мае заявил, что весь объем планируют выполнить до Дня города, однако этого не случилось.

В июле МБУ «Пензавтодор» собирается закупить еще несколько партий материала для нанесения разметки: 70 тонн термопластика почти на 6 млн рублей и 5 тонн холодного пластика чуть более чем на 1 млн рублей.

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Источник — фото t.me/penzavtodor
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