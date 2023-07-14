Появились кадры изнутри дома, протараненного фурой

Куча кирпичей и сквозная дыра в стене, внутри все разгромлено. Таковы результаты столкновения большегруза с домом у трассы в селе Махалино Кузнецкого района.
ДТП случилось ранним утром в пятницу, 14 июля. В нем никто не пострадал.
Видео, снятое внутри строения, появилось в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». «Полдома нет», - прокомментировал его автор за кадром.
Фура также получила механические повреждения. В объектив камеры попала ее деформированная кабина, прижатая к стене строения.
Пензенцы спорят в соцсетях: кто возместит ущерб, причиненный жильцам, оставшимся без крыши над головой. Многие полагают, что на такие аварии распространяется полис ОСАГО, другие заявляют, что возмещение положено только участникам движения, а дом не относится к таковым.
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