Появились кадры изнутри дома, протараненного фурой

14.07.2023 | 15:25

Куча кирпичей и сквозная дыра в стене, внутри все разгромлено. Таковы результаты столкновения большегруза с домом у трассы в селе Махалино Кузнецкого района.

ДТП случилось ранним утром в пятницу, 14 июля. В нем никто не пострадал.

Видео, снятое внутри строения, появилось в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». «Полдома нет», - прокомментировал его автор за кадром.

Фура также получила механические повреждения. В объектив камеры попала ее деформированная кабина, прижатая к стене строения.

Пензенцы спорят в соцсетях: кто возместит ущерб, причиненный жильцам, оставшимся без крыши над головой. Многие полагают, что на такие аварии распространяется полис ОСАГО, другие заявляют, что возмещение положено только участникам движения, а дом не относится к таковым.