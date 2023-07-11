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Из жизни

Непрекращающийся гул всерьез напугал жителей Маяка и ГПЗ

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Жители пензенских микрорайонов ГПЗ и Маяк обеспокоены гулом, доносящимся с улицы и мешающим спокойно отдыхать в квартирах.

«Такой шум со вчерашнего вечера, невозможно окна открыть...» - написала горожанка Ирина в местном чате в Telegram во вторник, 11 июля. Она сделала запись из окна, на которой слышно не прекращающееся ни на минуту гудение.

Дискомфорт испытали и другие жители.

«В районе Маяка сегодня в 4:00 вот такой рев, что за безобразие!»; «Ощущение, что фуру кто-то под окнами прогревает», - высказались люди.

Один из пользователей предположил, что так может гудеть вентиляция шахт.

В июне жители села Богословка Пензенского района, уставшие от шума генераторов АО «Регион-продукт» и АО «Силовые системы», записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину.

По их словам, на предприятиях установлено семь генераторов, а также ветряная электростанция и майнинговая ферма. Оборудование до такой степени шумит, гудит, вибрирует днем и ночью, что и взрослые, и дети страдают от головной боли, неврозов, не могут заснуть.

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