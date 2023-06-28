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Общество

Прокуратура потребовала от предприятия в Богословке снизить шум

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Жителей Богословки Пензенского района, которые страдали от шума генераторов АО «Регион-продукт» и АО «Силовые системы», услышали.

После их коллективного обращения к Президенту РФ прокуратура области, а также региональное управление Роспотребнадзора провели проверку и установили, что шум от газовых генераторов выше допустимых пределов. Это нарушает права граждан.

«В отношении руководителя АО «Силовые системы» возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий), которое направлено на рассмотрение в региональное управление Роспотребнадзора», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Генеральным директорам обоих предприятий внесли представления об устранении нарушений законодательства.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», - добавила Светлана Артамонова.

Региональное управление Роспотребнадзора подало иск к АО «Регион-продукт» с требованием наладить работу генераторов таким образом, чтобы шум от них не превышал допустимые нормы на территории жилой застройки в Богословке.

Дело рассмотрит Пензенский районный суд.

По словам местных жителей, на предприятиях установлено семь генераторов, а также ветряная электростанция и майнинговая ферма. Оборудование до такой степени шумит, гудит, вибрирует днем и ночью, что и взрослые, и дети страдают от головной боли, неврозов, не могут заснуть.

«Прикладываешь руку к забору - забор трясется, трясется земля. Соответственно, эта вибрация проходит и через людей, через детей», «Даже мыши - и те от вибрации ушли, воробьи на забор не садятся», - рассказали люди.

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Источник — кадр с видео youtube.com, пользователь Алекс Петров
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