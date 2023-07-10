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Из жизни

На улице Краснова в Пензе исчезнут «лежачие полицейские»

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Житель Пензы обратил внимание на необычную ситуацию у пешеходного перехода на улице Краснова. Тот оборудован одновременно и светофором, и «лежачими полицейскими».

Речь идет о зебре в районе школы № 28.

«Зачем светофор между двумя «лежачими»? Такое чувство, вот в Пензе появился Светофорыч и Заборыч», - написал горожанин в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Ему ответил представитель управления ЖКХ.

«В настоящее время подрядной организацией завершены работы по строительству светофорного объекта в районе дома № 19 на ул. Краснова. МБУ «Пензавтодор» дано поручение в срок до 17 июля 2023 года произвести демонтаж искусственных неровностей на данном участке улично-дорожной сети города», - сообщил представитель организации.

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Источник — фото Максима Чалых
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