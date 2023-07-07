Администрация Пензы изменила тарифы на ассенизаторские услуги

В Пензе повысили тарифы на ассенизаторские услуги. Соответствующее постановление 30 июня подписал глава города Александр Басенко.

Сбор и транспортировка жидких бытовых отходов теперь стоит 360,68 рубля за кубометр (было 356,31), прием и обработка - 94,10 (было 55,17).

В скобках указаны прошлогодние тарифы. 15 июня 2022-го Басенко подписал документ об их увеличении (за сбор и транспортировку - до 491 рубля, за прием и обработку - до 95), однако 4 августа и. о. главы Олег Денисов отменил постановление, оставив предельные максимальные тарифы на прежнем уровне.

Увеличение тогда объяснили необходимостью недопущения банкротства МУП по очистке города.

«Ранее предприятие применяло пониженные тарифы, в связи с чем за 2021 год по услуге сбора и транспортирования жидких отходов получило убыток в размере 2 млн 379 тыс. 600 руб. Для того чтобы предприятие не обанкротилось и имело возможность выполнять свои социальные функции, утвержденный тариф стал применяться полностью», - заявляли чиновники.

Причину отмены повышения объяснять не стали. Известно только, что рост платы вызвал негативную реакцию горожан.

«Возмущены до предела повышением цены за вывоз жидких отходов. В декабре повысили до 1 100 руб. за 5-кубовую машину, а теперь - 2 100 руб., и еще будет официальное повышение 1 июля», - писала одна из жительниц Пензы в июне 2022-го.