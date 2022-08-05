В Пензе отменили увеличение тарифов на ассенизаторские услуги

05.08.2022 | 13:13

В Пензе отменили постановление об увеличении тарифов на сбор и обработку жидких отходов.

Согласно документу, подписанному главой администрации Александром Басенко 15 июня, стоимость услуги по сбору и транспортированию ЖБО повысилась до 491 руб. за кубометр с учетом НДС (было 356,31 руб. без НДС), по приему и обработке ЖБО - до 95 руб. за кубометр с учетом НДС (было 55,17 руб. с НДС).

Через несколько дней в мэрии объяснили, что тарифы на ассенизаторские услуги увеличили в целях недопущения банкротства МУП по очистке города.

«Ранее предприятие применяло пониженные тарифы, в связи с чем за 2021 год по услуге сбора и транспортирования жидких отходов получило убыток в размере 2 млн 379 тыс. 600 руб. Для того чтобы предприятие не обанкротилось и имело возможность выполнять свои социальные функции, утвержденный тариф стал применяться полностью», - заявили тогда чиновники.

4 августа и. о. главы администрации Олег Денисов отменил постановление Александра Басенко. Причина изменения решения в документе не указана.

Увеличение платы вызвало негативную реакцию горожан.

«Возмущены до предела повышением на 100% цены за вывоз жидких отходов. В декабре повысили до 1 100 руб. за 5-кубовую машину, а теперь 2 100 руб., и еще будет официальное повышение 1 июля», - писала одна из жительниц в июне.