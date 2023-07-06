Пензенцев упрекнули в нарушении благоустройства кладбищ

06.07.2023 | 15:53

В пензенском управлении ЖКХ рассказали о благоустройстве муниципальных кладбищ, которое проводится летом.

Там вывозят мусор, косят траву, выкорчевывают поваленные деревья, грейдируют участки, подметают дорожки, поливают цветники.

В июне, к примеру, вывезли около 1 500 кубометров мусора, провели валку и раскряжевку 49 аварийных деревьев.

«В этом году запланирована асфальтировка 500 кв. м территории Восточного кладбища, а также установка заборов на Ахунском, русско-польском кладбищах и, частично, на Ново-Западном - всего порядка 500 погонных метров», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Подчеркивается, что не всегда благоустройство удается сохранить: горожане, проезжающие к могилам на машинах, повреждают ограждения, памятные плиты, скамейки, бордюрный камень. Было зафиксировано много таких фактов, поэтому проезд закрыли. Чтобы попасть внутрь, нужно получить пропуск.

В свою очередь, возмущение новыми порядками среди посетителей не утихает. Людям стало крайне неудобно заниматься уборкой могил, они просят удалить шлагбаумы, преграждающие въезд.