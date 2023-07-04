Возмущение новыми порядками на Восточном кладбище не утихает

04.07.2023 | 10:20

Проезд закрыт, дороги в ужасном состоянии, территория запущена - так описала пензячка Восточное кладбище.

Женщина не смогла попасть на могилу близкого, чтобы привести ее в порядок, и рассказала об этом в социальной сети «ВКонтакте».

«И снова Восточное кладбище с его новыми порядками. Шлагбаум поставили, на машинах не пускают, чтобы якобы не портить дороги там. Один вопрос: КАКИЕ? Кладбище в ужасном состоянии», - высказалась пензячка.

По ее словам, территория не убирается, траву никто не косит, дороги разбиты, поэтому в сырую погоду попасть к захоронению сможет не каждый.

«И не надо мне тут писать про пропуск. Чтобы его получить, надо 7 кругов ада пройти. У вас есть время? Хорошо. У меня вот его нет. Я вырвалась на 2 часа, чтобы убраться и привезти мешки с керамзитом, чтобы засыпать. Спор закончился в мою пользу, скрипя зубами, они открыли шлагбаум. Так по тем дорогам мы все равно не могли подъехать к своему ряду из-за разбитых дорог и болот. Могила далеко от шлагбаума. Ладно, когда хорошая погода, пройтись, но в дождь и грязь. Это просто издевательство!» - возмутилась женщина.

Ее поддержали другие пользователи.

«Только сегодня столкнулась с кладбищенскими дорогами, и это полный треш. Водища, глубокие [лужи] обходить практически по чужой могиле нужно. Реально, шлагбаумы-то вы наставили, бабла хотите за въезд, а где благоустройство территории кладбища? Сколько было постов на эту тему, а воз реально и ныне там. Горы мусора неубранного как были, так и есть», - написала пользовательница.

Комментарий оставил и представитель Управления ЖКХ Пензы. Он сообщил, что содержанием территории занимается МБУ «Служба городских кладбищ». Они убирают мусор «в соответствии с муниципальным заданием».

Что касается дорог, то у храма их обновили. В этом году запланировали мелкоямочный ремонт.

«Возможность проведения обустройства покрытий на других подъездных дорогах данного кладбища будет рассмотрена в 2024 году исходя из реальных возможностей бюджета», - сообщил представитель управления.

Он также ответил на вопрос, касающийся закрытия проезда на территорию, написав, что оно принято в соответствии с постановлением администрации города от 4 февраля 2004 года.

«По территории кладбища не допускается движение автомобильного транспорта, за исключением катафального транспорта, транспорта инвалидов и престарелых лиц, специализированных транспортных средств, а также в случае установки (замены) намогильных сооружений. Согласно законодательству, все работы на общественных кладбищах, связанные с установкой намогильных сооружений, производятся при наличии согласования специализированной службы по вопросам похоронного дела. Для рассмотрения возможности проведения работ документы заявителем предоставляются в Управление ЖКХ города Пензы лично. Представленные документы рассматриваются в течение 10 дней с момента их подачи», - объяснили пензенцам.

Большинство горожан крайне недовольны закрытием проезда. Стало неудобно заниматься уборкой и благоустройством могил. В постах в соцсетях пользователи часто просят власти убрать шлагбаум.

В апреле начальник управления ЖКХ Ильдар Усманов озвучил одну из причин, по которой проезд пришлось ограничить. Он рассказал о случаях нарушения водителями благоустройства: зафиксированы наезды на ограждения, памятные плиты, скамейки, бордюрный камень.

Фото Ольги Пексимовой, vk.com/black_pnz.