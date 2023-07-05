Полицейские оштрафуют пензенцев, чьи дети купались на Засеке

05.07.2023 | 12:47

Чтобы предупредить несчастные случаи на воде во время летних каникул у школьников, в Пензе организуют рейды по обследованию территорий вблизи прудов, озер и рек. Очередное такое мероприятие во вторник, 4 июля, провели полицейские и сотрудники администрации Первомайского района.

Участники рейда побывали на пляже на Засеке.

Оказалось, что там проводят время без сопровождения родителей 6 несовершеннолетних жителей Пензы.

С подростками провели профилактическую беседу и вручили им памятки о правилах безопасности.

Однако этим дело не ограничится. «Сотрудниками полиции родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности за то, что подвергли жизнь и здоровье своих детей опасности, отпустив их одних на водоем», - сообщили в администрации Первомайского района.

3 июля на ГПЗ утонул 24-летний горожанин. «Компания молодых людей отдыхала на берегу Суры недалеко от домов на улице Антонова. После купания знакомые обнаружили, что один молодой человек из их компании пропал из поля зрения», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Приятели сами нашли его и достали из воды. Но приехавшая по вызову бригада скорой помощи констатировала смерть пензенца.