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Из жизни

Полицейские оштрафуют пензенцев, чьи дети купались на Засеке

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Чтобы предупредить несчастные случаи на воде во время летних каникул у школьников, в Пензе организуют рейды по обследованию территорий вблизи прудов, озер и рек. Очередное такое мероприятие во вторник, 4 июля, провели полицейские и сотрудники администрации Первомайского района.

Участники рейда побывали на пляже на Засеке.

Оказалось, что там проводят время без сопровождения родителей 6 несовершеннолетних жителей Пензы.

С подростками провели профилактическую беседу и вручили им памятки о правилах безопасности.

Однако этим дело не ограничится. «Сотрудниками полиции родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности за то, что подвергли жизнь и здоровье своих детей опасности, отпустив их одних на водоем», - сообщили в администрации Первомайского района.

3 июля на ГПЗ утонул 24-летний горожанин. «Компания молодых людей отдыхала на берегу Суры недалеко от домов на улице Антонова. После купания знакомые обнаружили, что один молодой человек из их компании пропал из поля зрения», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Приятели сами нашли его и достали из воды. Но приехавшая по вызову бригада скорой помощи констатировала смерть пензенца.

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Источник — фото t.me/pervadm
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