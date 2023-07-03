Объяснено возникновение «Кубинского озера» в Терновке

03.07.2023 | 17:30

Около ТЦ «Куб» на улице Терновского в Пензе каждый дождь море по колено. Такой вывод сделали горожане, которые давно живут в этом районе, после ливней, прошедших на минувшей неделе.

«Кубинское озеро прекрасно», - шутят пензенцы в телеграм-канале PenzaInform.

Одна из горожанок высказала сомнение, что на улице Терновского около «Куба» есть ливневка.

Ситуацию прокомментировали в Управлении ЖКХ г. Пензы.

«На дороге на ул. Терновского в районе ТЦ «Куб» имеются сети ливневой канализации. Территория у самого ТЦ «Куб» не оборудована ливневками. В дальнейшем при проведении работ по реконструкции существующих дорог или строительстве новых у торгового центра данная особенность будет учтена», - пообещали в ведомстве.