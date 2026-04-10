В Пензенской области женщина стала инвалидом из-за гибели сына на СВО

Из жизни

В Пензенской области женщина стала инвалидом из-за гибели сына на СВО
Печать
Max

В Пензенской области матери погибшего участника СВО передали кресло-коляску, чтобы она могла самостоятельно передвигаться.

Женщина стала инвалидом после психологической травмы, перенесенной из-за потери сына.

Отделение СФР по Пензенской области закупило для нее кресло-коляску с регулируемыми подлокотниками и подножками, адаптированную для домашнего и уличного использования.

Мать героя также посетили представители региональной прокуратуры. Они проверили доступность жилого дома для маломобильных граждан и выразили готовность помочь с установкой пандуса в подъезде, отметили в СФР.

«Наша задача - не просто соблюдать сроки, а проявлять чуткость и оперативность там, где помощь нужна здесь и сейчас. Поддержка семей военнослужащих - безусловный приоритет», - подчеркнул заместитель управляющего отделением Андрей Лысев.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
спецоперация смерть инвалид
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!