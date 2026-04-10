В Пензенской области женщина стала инвалидом из-за гибели сына на СВО

В Пензенской области матери погибшего участника СВО передали кресло-коляску, чтобы она могла самостоятельно передвигаться.

Женщина стала инвалидом после психологической травмы, перенесенной из-за потери сына.

Отделение СФР по Пензенской области закупило для нее кресло-коляску с регулируемыми подлокотниками и подножками, адаптированную для домашнего и уличного использования.

Мать героя также посетили представители региональной прокуратуры. Они проверили доступность жилого дома для маломобильных граждан и выразили готовность помочь с установкой пандуса в подъезде, отметили в СФР.

«Наша задача - не просто соблюдать сроки, а проявлять чуткость и оперативность там, где помощь нужна здесь и сейчас. Поддержка семей военнослужащих - безусловный приоритет», - подчеркнул заместитель управляющего отделением Андрей Лысев.