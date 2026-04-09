В Пензенской области приставы взыскали почти 2 млн по долгам

Из жизни

Печать
Max

В Пензенской области по итогам исполнительных производств в трех районах судебные приставы взыскали задолженности по налогам почти на 2 млн рублей.

В частности, за жителем Лунинского района накопилось по платежам в ФНС и кредитам больше 250 тысяч рублей.

Мужчина полностью рассчитался (заплатив также исполнительский сбор) только после того, как приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий с его транспортным средством.

В Кондольском районе долг местного жителя по налогам составил больше 400 тысяч рублей. Требования приставов результата не дали, поэтому им пришлось наложить ограничение на поездки за границу.

Угроза срыва тура в ОАЭ стала мотивом для решения вопроса.

Такой же аргумент заставил рассчитаться с долгами и жительницу Никольского района, которая продала свою недвижимость, но платить соответствующий налог не стала. В результате за ней числилось больше 1 млн рублей.

Женщина полагала, что средства будут удерживать из ее пенсии, однако приставы решили ограничить ей выезд за пределы РФ. Вместе с основной суммой никольчанка внесла исполнительский сбор.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!