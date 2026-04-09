В Пензенской области приставы взыскали почти 2 млн по долгам

В Пензенской области по итогам исполнительных производств в трех районах судебные приставы взыскали задолженности по налогам почти на 2 млн рублей.

В частности, за жителем Лунинского района накопилось по платежам в ФНС и кредитам больше 250 тысяч рублей.

Мужчина полностью рассчитался (заплатив также исполнительский сбор) только после того, как приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий с его транспортным средством.

В Кондольском районе долг местного жителя по налогам составил больше 400 тысяч рублей. Требования приставов результата не дали, поэтому им пришлось наложить ограничение на поездки за границу.

Угроза срыва тура в ОАЭ стала мотивом для решения вопроса.

Такой же аргумент заставил рассчитаться с долгами и жительницу Никольского района, которая продала свою недвижимость, но платить соответствующий налог не стала. В результате за ней числилось больше 1 млн рублей.

Женщина полагала, что средства будут удерживать из ее пенсии, однако приставы решили ограничить ей выезд за пределы РФ. Вместе с основной суммой никольчанка внесла исполнительский сбор.