В п. Лунино «черную вдову» лишили права на получение гробовых

В Лунинском районе суд защитил права несовершеннолетней дочери погибшего участника СВО, который перед отправкой в зону боевых действий заключил фиктивный брак.

42-летний мужчина женился на 36-летней односельчанке в октябре 2024 года, процедура прошла в ускоренном порядке в Пензе. В январе 2025-го боец погиб.

Новоиспеченная супруга претендовала на полагающуюся в данной ситуации выплату.

Прокурорская проверка подтвердила, что брак носил фиктивный характер, надзорный орган обратился в суд с требованием признать его недействительным. Иск был удовлетворен.

«Права несовершеннолетней дочери участника СВО на меры государственной поддержки восстановлены», - отметили в областной прокуратуре.

