Жители Набережной Реки Мойки, 43а, пожаловались на дыру в полу

27.04.2023 | 20:39

И без вскрытия было понятно, что в полу огромная дыра, однако плотники сняли линолеум, оценили фронт работы. И покинули общежитие на Набережной Реки Мойки, 43а. Как объяснили жильцам двухэтажки, для ремонта нужны строительные материалы, в частности доски. Людям невдомек, почему специалисты пришли с пустыми руками. Более того, оголили проблему и пропали на несколько дней.

«Приехал молодой человек такой симпатичный, сказал, что он из администрации. Кстати, он мне сейчас звонил, сказал: «Зачем вы, Ольга Геннадьевна, вызвали 11 канал?» Я говорю: «А вы мне подскажите, как мне ходить? Мне каждый раз натыкаться на гвозди? А гвозди маленькие, их не видно!» - «Ой, вы знаете, мы сейчас как-то решим, а что вы хотите?» - «Я хочу, чтобы они мне хотя бы если не сделали пол, то расправили линолеум», - рассказала Ольга Геннадьевна.

«У нас тут три человека с клюшками ходят», - пожаловался мужчина.

О многочисленных коммунальных проблемах, с которыми местным жителям приходится сталкиваться практически ежедневно, журналисты неоднократно рассказывали в программе «Служба 11». Иногда после выхода очередного материала в эфир представители обслуживающей организации тут же устраняли причину жалобы. Например, в общем коридоре наконец-то загорелась лампочка.

«Приехали электрики, сделали нам свет - временный, как они сказали. Поставили нам новый выключатель, новую розетку», - отметила Ольга Геннадьевна.

Осветительный прибор выручает, иначе в темноте по пути в душевую или туалет можно было бы легко провалиться в дыру в полу.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).