На улице Совхоз-Техникум наконец отремонтировали шахту колодца

24.03.2023 | 21:32

Больше грабителям поживиться нечем. Крышка на канализационном колодце - из пластика. Шахту на улице Совхоз-Техникум наконец-то отремонтировали.

Пару лет назад зияла у дороги напротив агропромышленного колледжа ловушка, смущая водителей и пешеходов. Ее пытались обозначить подручными средствами - ящиками, ветками. Люди боялись, что кто-нибудь угодит в глубокое отверстие. В тот период активно работали воры, они сдавали украденное в пункты приема чермета.

«Недавно штук пять сняли», - рассказал мужчина.

Журналисты «Службы 11» сообщали в ресурсоснабжающую организацию о проблеме. Но коммуникации Совхоз-Техникума никак не обретут хозяина, поэтому ремонта дождаться сложно.

Но наконец стенки колодца восстановили, отверстие наглухо закрыли крышкой.

По традиции представители ресурсной компании мусор за собой не убрали. Оставили на память рядом с люком.

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