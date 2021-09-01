На улице Совхоз-техникум исчезла крышка колодца на тротуаре

01.09.2021 | 21:04

Изучить строение канализационного колодца можно на улице Совхоз-техникум. Он открыт, желающие могут подойти, рассмотреть в подробностях. Сильно наклоняться не рекомендуется: голова закружится - свалиться недолго. А шахта глубокая, на дне - толстый слой жижи.

Один из жителей приспособил часть мебели в качестве крышки. Она может стоять рядом, если любопытные все же заглядывают внутрь, или же кто-нибудь из прохожих укладывает конструкцию на горловину шахты. Железная крышка была, но исчезла - постарались грабители. Орудовали группой, уверен местный житель.

«Недавно штук пять сняли», - рассказал мужчина.

Воры в жажде наживы не останавливаются ни перед чем. Никого из них не смутило, что открытый колодец - посреди тротуара. Деревянный ящик могут случайно сдвинуть в сторону, и тогда пострадают пешеходы.