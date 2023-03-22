Лифт в доме на Ладожской застревает вместе с жильцами

22.03.2023 | 20:50

Подъемному механизму в доме № 105 на улице Ладожской уже больше 30 лет. Лифт пока справляется с задачей, доставляя жителей третьего подъезда на нужный этаж. Вот только внешний вид людей не устраивает. Уже почти год люди просят привести в порядок кабину, но безрезультатно.

«Слава богу, я ни разу не застревала. Муж застревал, дети, а я ни разу, бог миловал просто-напросто, наверное», - отметила Наталья Николаевна.

Недавно в Ростехнадзоре сообщили, что у каждого пятого лифта в России истек срок эксплуатации. Он составляет 25 лет. С 1 марта ведомство назначили уполномоченным органом по контролю за безопасным использованием подъемных механизмов.

По мнению некоторых экспертов, к 2025 году в стране не удастся обновить даже половину нуждающихся в замене лифтов. В основном речь идет о домах, использующих как способ накопления спецсчета: денег там недостаточно для этих целей. Требуется господдержка.

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