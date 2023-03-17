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Из жизни

Жителям домов на улице Кулибина нужна детская площадка

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Массу доводов можно привести в пользу детской площадки. Во-первых, место для нее есть - большой пустырь с остатками старых спортивных снарядов перед домом № 14 на улице Кулибина. Во-вторых, малышей подрастает много, и в соседних зданиях в том числе.

«Площадь позволяет - мы не говорим, что она должна быть большая. Пусть будет минимальный набор: карусель, горка, качели. С 82-го года это все ни разу не крашено, ни разу ничего не делали», - рассказала Галина Юрьевна.

Дети бегают рядом с опорами и обломками, пытаются развлечь себя.

«Старшие на турнике крутятся (единственный остался), лазают по лесенкам. Это есть. А маленьким куда деваться?» - поинтересовалась активистка.

Галина Юрьевна собрала подписи под заявлением и ждет решения народного избранника. Возможно, ему удастся чем-то помочь юному поколению улицы Кулибина.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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