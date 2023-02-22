22.02.2023 | 21:14

На стыке Кирова и Калинина пешеходы утопают в снежно-песчаной каше, щедро сдобренной реагентами. Движение на дороге оживленное, брызги летят во все стороны. Растаявшие осадки заливают тротуар и съезд на Замойского. Люди поднимаются в гору с усилием, пытаясь удержаться от падения.

«Очень тяжело. Даже не представляю, что с теми, кто, старше меня. Ужасно. Не знаю, когда здесь последний раз чистили. Я часто здесь хожу», - рассказала горожанка.

Залитые жижей тротуары не комфортная среда для пешеходов. Да еще зауженный участок из-за огороженного старого дома на Калинина, 2.

Как изменить ситуацию, прохожие знают, их мнения сходятся.

«Проехать и прочистить, посыпать песочком», - отметил пензенец.

Также надо убирать сугробы с обочин. Они тают под действием реагентов, жижа стекает под колеса машин, те разбрызгивают ее вокруг. Львиная доля попадает на тротуары.

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