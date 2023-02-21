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Из жизни

Водителям и пешеходам тесно в 4-м проезде Терновского

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В 4-м проезде Терновского тесно всем: две машины не разъедутся, группа людей не пройдет. Двое еле умещаются на проезжей части, она же предназначена для пешеходов. Тротуар отсутствует.

«Его 100 лет здесь не было. Скользко», - пожаловались местные жители.

По 4-му проезду Терновского едут и идут в Пензенскую районную больницу, поток не иссякает с утра до ночи. Самое проблемное место - от поворота с Сухумского проезда, где находится лечебное учреждение. Вдоль ограды стоянка машин, с другой стороны палисадники двухэтажек и опять же припаркованные авто. Трактористу не позавидуешь: нужно аккуратно чистить дорогу, не задевая ни железных коней, ни людей.

Обочина завалена снегом, пешеходы по пути от больницы до остановки несколько раз могут увязнуть в сугробах - ведь надо освободить дорогу.

«Слышу, и в сторону встаю», - рассказала пенсионерка.

«Я инвалид, хожу постоянно. Тут машины ездят - никаких удобств. По весне вообще тут не пройдешь», - возмутился пензенец.

Возможность сделать дорожку для пешеходов есть - со стороны больницы, так как от Терновского до нее лишь заросли и пустырь. Места хватило бы на неширокую, но все же безопасную тропу для пациентов без машин.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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