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Из жизни

На проспекте Победы женщина провалилась в шахту колодца

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Со стороны бокового фасада дома на проспекте Победы, 17, расположен люк. Рядом паркуются машины, одна из них сдвинула тяжелую плиту, которая прикрывала отверстие. Его припорошило снегом, но осадки - не защита.

Шахта расположена около внутриквартальной дороги, по которой прогуливаются пешеходы, могут ненароком наступить. Одна из местных рассказала о подобном происшествии.

«Я влетала туда, но не убилась, слава богу. Вылезла, мужчина мне помог. Не следят за этим делом, кому нужно, тот не следит», - сообщила женщина.

Для того чтобы таких ЧП не случалось, объявлен розыск хозяина колодца. Пешеходам вручную плиту не сдвинуть, и шахта, как капкан, будет поджидать жертву.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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