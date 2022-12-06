Пензенцы боятся провалиться в шахту лифта на проспекте Строителей

06.12.2022 | 19:48

Несколько раз в день молодая мать вынуждена сначала спускать коляску с маленьким ребенком с шестого этажа, а потом ее поднимать. В четвертом подъезде дома на проспекте Строителей, 30, барахлит лифт. Женщина не рискует им пользоваться, боясь оказаться запертой в четырех стенах. Прецеденты уже были.

«Старший ребенок застревал в лифте, со слезами приходил домой. Вызываем мастеров по три-четыре раза на дню, они отремонтируют и обратно уходят. Мастер недавно приходил, я говорю: «У нас что с лифтом? Почему такая ситуация происходит?» Он мне сказал, там какая-то балка не работает. «Ну вы дождетесь того, что люди просто в шахту упадут вместе с кабиной, с лифтом». Они отмалчиваются. Это невыносимо», - пожаловалась Юлия Владимировна.

Нелегко приходится не только женщинам с маленькими детьми. В этом подъезде проживает много людей преклонного возраста, которым тяжело подниматься вверх по лестнице.

«У нас есть человек на седьмом этаже, инвалид, не имеет возможности выходить из дома, боится, что лифт может застрять», - рассказала Татьяна Викторовна.

Проблема с подъемным механизмом длится уже полгода. Несколько лет назад в многоэтажке за счет жителей дома установили новую кабину. С каждой квартиры собрали примерно по пять-семь тысяч рублей. До того момента нареканий к лифту не было, но спустя какое-то время со дня ввода в эксплуатацию он начал доставлять людям одни неприятности.

«Живет своей жизнью: то на четвертый сам поедет, то на девятый, там остановится, дальше поедет. И так катается сам по себе», - сообщила женщина.

Специалист, обслуживающий механический подъемник, ремонтирует лифт с завидной регулярностью, но устранить неполадки раз и навсегда почему-то не получается.

Ходить пешком полезно для здоровья, шутят люди, но все же иногда хочется комфортной жизни, за которую ежемесячно платят деньги.