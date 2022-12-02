Пензячка сообщила о заброшенной квартире на улице Пацаева

02.12.2022 | 19:46

Жильцов приглашали на выборы в этом году и в прошлых. В пакете кипа квитанций и писем. Но никто их не читает, коммунальные услуги не оплачивает. Двухкомнатная в доме на улице Пацаева пустует очень давно.

Об этом сообщила соседка. Обитатели подъезда считают, что квартира муниципальная и ее надо бы отдать очередникам на условиях социального найма.

«Приходили и полиция, и газовщики, и свет, и ЖЭУ. Короче говоря, она стоит 10 лет», - рассказала Инна Тихоновна.

Жилье запущенное, это даже по окнам заметно: там нет штор, давно не зажигается свет. Долгов за коммунальные услуги, сообщает соседка, на десятки тысяч рублей.

В пресс-службе администрации Пензы журналистам помогли выяснить: квартира не муниципальная. Город не может распоряжаться чужим имуществом.

Что касается долгов, то тут вопросы к управляющей компании и ресурсоснабжающим. Если они не ищут человека, не пытаются взыскать с него деньги - значит, их устраивает такое положение. Проще плюсовать к старому долгу новые нули и отправлять квитанции в пакет, битком набитый платежками за несколько лет.