Из жизни

Пензячка сообщила о заброшенной квартире на улице Пацаева

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жильцов приглашали на выборы в этом году и в прошлых. В пакете кипа квитанций и писем. Но никто их не читает, коммунальные услуги не оплачивает. Двухкомнатная в доме на улице Пацаева пустует очень давно.

Об этом сообщила соседка. Обитатели подъезда считают, что квартира муниципальная и ее надо бы отдать очередникам на условиях социального найма.

«Приходили и полиция, и газовщики, и свет, и ЖЭУ. Короче говоря, она стоит 10 лет», - рассказала Инна Тихоновна.

Жилье запущенное, это даже по окнам заметно: там нет штор, давно не зажигается свет. Долгов за коммунальные услуги, сообщает соседка, на десятки тысяч рублей.

В пресс-службе администрации Пензы журналистам помогли выяснить: квартира не муниципальная. Город не может распоряжаться чужим имуществом.

Что касается долгов, то тут вопросы к управляющей компании и ресурсоснабжающим. Если они не ищут человека, не пытаются взыскать с него деньги - значит, их устраивает такое положение. Проще плюсовать к старому долгу новые нули и отправлять квитанции в пакет, битком набитый платежками за несколько лет.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте