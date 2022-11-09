В подъезде на Ленина, 11, краска облетает от прикосновения

09.11.2022 | 19:00

Когда на улице сыро и холодно, стены в подъезде дома на Ленина, 11, покрываются влагой из-за того, что двери на общий балкон старые и практически всегда нараспашку. Зеленое масляное покрытие на стенах отваливается от мокрой побелки.

«Три или четыре года назад сделали - сверху уже все облупилось. Хуже нет, чем наш подъезд», - заявила жительница дома.

На втором этаже вся стена покрыта белыми пятнами, хотя должна была быть полностью зеленой. Примерно треть краски уже отвалилась, оставшееся держится на честном слове. Достаточно одного прикосновения, чтобы светлых проплешин в подъезде многоэтажки стало больше.

Местные активисты не раз обращались в управляющую компанию с просьбой отремонтировать подъезд.

Претензии у жителей дома имеются не только к внутреннему облику лестничной клетки, но и к входной группе.

Крыльцо разваливается, а представители организации, отвечающей за содержание здания, продолжают кормить людей обещаниями привести в порядок железобетонную конструкцию.