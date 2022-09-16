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Из жизни

Жители дома на проспекте Победы сообщили о мощном потопе

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Уже при входе в подъезд становится ясно: здесь что-то не так. Домофон не работает, на полу видны разводы, воздух настолько влажный, что тяжело вздохнуть. Съемочная группа «Службы 11» на место происшествия приехала спустя несколько часов после ЧП. Очевидцы поделились кадрами самого инцидента.

В доме № 77 на проспекте Победы - потоп. Водопад - высотой в пять этажей. Все случилось как раз около квартиры, хозяйка которой одна из первых поняла, что происходит что-то нехорошее. Открыв дверь, потеряла дар речи.

«У нас пострадали велосипеды, которые стоят внизу. Все затопило, все покрылось грязью. У меня именно в квартире не было, но у женщины на четвертом этаже по потолку все текло», - сообщила Анна.

Причина такого масштабного затопления - труба. Это ливневка, когда идут дожди, вода с крыши по ней вытекает на улицу. Но в этот раз все пошло не по плану.

«Позвонили в управляющую компанию, они сказали, что мастера уже вызвали, и где-то часов через четыре-пять после многочисленных звонков они приехали, опять почистили. И сегодня, получается, поменяли трубу», - отметила Анна.

Однако не факт, что это спасет от очередного засора. Коммунальщики решили проблему просто: на крыше у слива установили два кирпича, которые, по идее, должны задерживать мусор. Конструкция ненадежная, и сколько прослужит это детище «кулибиных», покажет время.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

на крыше у слива установили два кирпича, которые, по идее, должны задерживать мусор.
Нано-технологии! Наследие Чубайса! Это 21-й век, граждане!

Гость||

А Ной будет?

Гость||

Не зря в старых книгах писано что де начнется потоп, потом анчихрист придет, спасаться надоть. Кто знат, может уже началось если потоп сильный.

Гость||

Минус велосипеды заржавеют,плюс стерильная лестничная клетка.


Имя: Гость
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