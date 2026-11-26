В Спасском районе мировой судья признал водителя из Тольятти виновным в нарушении правил дорожного движения. Мужчину, выехавшего на полосу встречного движения, лишили прав на 4 месяца.

Автомобилист за рулем Chery пошел на обгон и проигнорировал разметку и направляющий островок безопасности. Факт нарушения подтвердила видеозапись.

Постановление вынесли в октябре. Мужчина подал жалобу и попросил назначить ему наказание в виде штрафа, так как без водительских прав он фактически лишен возможности зарабатывать.

Спасский районный суд счел постановление правильным. Жалобу оставили без удовлетворения.

«Назначение гражданину более мягкого наказания не сможет обеспечить предупреждение совершения им новых правонарушений, о чем свидетельствует его многократное привлечение к административной ответственности за совершение однородных правонарушений в течение последнего года», - объяснили в Спасском районном суде.