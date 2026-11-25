Пензенец добился компенсации расходов на лечение породистой кошки с врожденным заболеванием.

9 апреля прошлого года мужчина купил в питомнике жительницы Ижевска 6-месячного котенка ориентальной породы за 70 000 рублей. За доставку животного железнодорожным транспортом он заплатил еще 5 000.

Продавец выслала родословную и ветеринарную книжку на кошку с экзотической внешностью, где имелись отметки о прививках. От заводчика поступили рекомендации по уходу, питанию и условиям проживания.

Однако через несколько месяцев у животного проявились острые симптомы врожденного заболевания, кошке сделали 2 операции, назначили лечение. Ветеринарную помощь питомице оказывали в клиниках Пензы, Самары и Москвы.

«Покупатель обратился с претензией к продавцу животного, но на предложенный ему возврат кошки и денег или замену котенка на другого не согласился и подал иск в Октябрьский районный суд г. Пензы с просьбой взыскать с ответчика не только уплаченную за кошку сумму, но и расходы на ее лечение - более 650 000 рублей, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф», - перечислили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.

Требования горожанина частично удовлетворили, но подлежащая взысканию сумма мужчину не устроила, и он подал апелляцию.

«При ее рассмотрении судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда между сторонами было утверждено мировое соглашение, согласно которому ответчик обязан выплатить истцу 270 000 рублей в качестве уменьшения покупной цены животного и возмещения убытков истца в виде расходов, понесенных на лечение животного. 70 000 рублей из них - стоимость кошки - продавец добровольно перечислил покупателю еще в июле 2026 года», - пояснили в пресс-службе.