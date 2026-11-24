В Пензе внучка добилась компенсации морального вреда после гибели бабушки в ДТП.

30 марта 2024 года 77-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть, насмерть сбил водитель фуры Sitrak. Это случилось в 11:25 напротив дома № 12 на улице Тепличной. По словам очевидцев, пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.

Собственником машины и работодателем шофера являлось ООО «СЕЛЬТА». Именно с этой организации внучка погибшей и потребовала взыскать компенсацию.

После проверки по факту ДТП в возбуждении уголовного дела было отказано из-за невозможности установить, мог ли водитель заметить пешехода перед наездом.

Однако истица заявила, что из-за потери близкого человека сильно переживала, моральный вред она оценила в 1 500 000 рублей.

Суд учел, что, несмотря на преклонный возраст, пенсионерка вела активный образ жизни, что водитель добровольно выплатил 100 000 рублей в счет компенсации вреда и его вины в случившемся нет, что сама женщина была неосмотрительна на дороге.

В итоге размер компенсации был снижен до 200 000 рублей, уточнили в Железнодорожном районном суде.