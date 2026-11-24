В Спасске суд взыскал чуть больше полумиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда пассажирке автомобиля, попавшего в ДТП.

Авария произошла 6 января этого года примерно в 4:30. 25-летняя автолюбительница на участке близ села Липлейка не справилась с управлением, машина столкнулась боком со встречной.

Пассажирка, ехавшая на заднем сиденье, получила травмы. Нанесенный ее здоровью вред оценили как тяжкий.

Пострадавшей потребовалась операция, стационарное и амбулаторное лечение заняло больше 10 месяцев. Горожанке пришлось менять образ жизни, работать в полную силу он не могла, из-за чего сильно переживала.

При изучении представленных доказательств наличие морального вреда было достоверно установлено. С виновницы ДТП взыскали 550 000 рублей, сообщили в Спасском районном суде.