В Земетчинском районе 67-летнему пенсионеру помогли получить дорогое, но жизненно необходимое лекарство.

Мужчина является инвалидом, страдает хроническим заболеванием легких и нуждается в терапии. Для этого ему требуется препарат стоимостью более 90 000 рублей за упаковку.

Сельчанин имеет право получать лекарство бесплатно, но медучреждение не обеспечивало его медикаментом своевременно.

После обращения в прокуратуру ситуация изменилась.

Надзорный орган внес представление руководителю учреждения здравоохранения, и мужчине предоставили препарат, отметили в прокуратуре Пензенской области.