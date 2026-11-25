В пензенском микрорайоне Арбеково на видео в очередной раз попал лось. Местные жители утверждают, что сохатому здесь понравилось и он решил остаться.

Животное гуляло у многоэтажек в районе улиц 65-летия Победы и Бутузова. Ранее пензенцы запечатлели на видео, как лось переплывал пруд у больницы № 6.

Некоторых горожан беспокоит судьба животного. Они хотят, чтобы лося вернули в естественную среду обитания.

Весной 2024 года около заправки на выезде из Пензы со стороны Арбекова поселилась косуля. Местные жители подкармливали животное хлебом, зерном и давали ему воду. Они просили специалистов отловить копытное и вывезти его в лес.

В начале августа горожане стали писать в соцсетях, что косуля хромает и нуждается в помощи. Сотрудникам охотуправления удалось отыскать ее и с помощью шумового воздействия отогнать в лес в сторону Нефтяника.