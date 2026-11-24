В Пензе суд обязал предпринимателя оформить трудовые отношения с работником, а также выплатить ему компенсацию морального вреда.

Пензенец прошел собеседование в компании, его согласились принять на должность оператора экструдера (специалист, который управляет промышленным оборудованием для производства изделий методом экструзии. Экструдер - это машина, которая продавливает расплавленный материал через формующую насадку, получая изделия заданной формы. - Прим. ред.). Ему выдали пропуск на территорию предприятия, также мужчина заполнил анкету для отдела кадров.

Пензенец добросовестно исполнял свои обязанности, получал зарплату дважды в месяц, расписывался в соответствующей ведомости.

Работник 2 раза передавал документы в отдел кадров, желая заключить не устный, а официальный трудовой договор с индивидуальным предпринимателем, но безуспешно. Чуть позже мужчине сообщили, что в нем больше не нуждаются. Пропуск на территорию изъяли.

Пензенец обратился в суд и потребовал обязать работодателя внести в трудовую книжку запись о приеме на работу и увольнении, направить эти сведения в СФР, сделать необходимые пенсионные отчисления и взыскать компенсацию морального вреда.

Суд, выслушав показания свидетелей, подтвердивших, что пензенец работал в организации, установил факт трудовых отношений и встал на сторону истца. Требования мужчины удовлетворили, сообщили в Октябрьском районном суде Пензы.