Из жизни

Бывший военкомат на улице Куйбышева снесли за три дня

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Гора обломков осталась от здания военкомата, стоявшего на Куйбышева, 37. Оно не считалось памятником истории и архитектуры. Пыль столбом, территория огорожена, пешеходам выделена узкая полоса между дорогой и ограждением.

«Здание было разрушенное, старое. И там было неуютно», - рассказала пензячка.

Специалисты военкомата Первомайского и Ленинского районов давно уже покинули аварийное строение.

Территория пустовать не будет, журналисты 11 канала уже рассказывали о ее судьбе. Участок передан центру специализированных видов медицинской помощи, расположенному по соседству. Учреждение здравоохранения развивается.

«Возникнет здание, предположительно, на 120 специализированных коек неинфекционного профиля. Возникла крайняя необходимость в строительстве лечебно-диагностического корпуса, в котором будут размещены соматические койки для лечения, например, больных с пневмониями», - сообщил заместитель министра здравоохранения Пензенской области Дмитрий Зиновьев.

Там же будет находиться центр СПИД.

Процесс небыстрый, но ломать - не строить. Бывший военкомат снесли за три дня, остатки здания вывозят.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Поливать водой при сносе буртасов не учили

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Бывший военкомат снесли за три дня
Хоть тут за 3 дня управились.

Гость||

Гость писал(a):

Поливать водой при сносе буртасов не учили
Конечно нет! Для них пыль столбом норма.


Имя: Гость
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