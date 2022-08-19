В Пензе начали снос здания бывшего военкомата Первомайского района

19.08.2022 | 19:17

Бывшему военкомату Первомайского района предстоит побыть за ограждением несколько лет. Территория относится к областному центру спецвидов медицинской помощи, или КИМу. Снос сооружения означает, что вскоре на месте военкомата начнется строительство. Будут возводить еще один больничный корпус.

«Будут размещены соматические койки для лечения, например, больных с пневмониями, с кожными, венерологическими заболеваниями. На сегодня вдалеке от этого объединения территориально расположен центр СПИД», - сообщил заместитель министра здравоохранения Пензенской области Дмитрий Зиновьев.

То есть организация через несколько лет тоже должна переехать на улицу Куйбышева. Планируется, что новый корпус будет представлять из себя 5-7-этажное здание. Его внешний вид пока неизвестен точно.

«На сегодня проекта нет. На проектно-сметную документацию выделены денежные средства в 2023 году из бюджета Пензенской области - около 36 миллионов рублей», - рассказал Дмитрий Зиновьев.

20 лет назад медикам казалось, что пензенская инфекционная больница так и останется крошечной, не выйдя за пределы здания бывшей богадельни, построенного в XIX веке.

«В 1991 году, когда распался Союз, была готова документация на 7-этажное здание, но в связи с распадом Союза деньги не нашлись и мы остались на этом самом месте», - пояснил главврач городской инфекционной больницы Олег Зейгер (2002 г.).

В 2022-м можно сказать, что через несколько лет в створе улиц Красной/Куйбышева должен появиться грандиозный медицинский комплекс, состоящий из нынешних корпусов областного центра спецвидов медпомощи, еще одного, нового, бывшего кожвендиспансера, центра СПИД. Плюс вскоре здесь начнет функционировать огромная лаборатория.