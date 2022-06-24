Подъезд дома на Аустрина, 131, нуждается в серьезном ремонте

24.06.2022 | 20:59

Общедомовое имущество на Аустрина, 131, нуждается в серьезном ремонте. Внутри здания - лестница с дырой в ступени, обшарпанные холлы в секциях, облезлые стены в подъезде, особенно там, где протянуты провода.

«Они считают, что это входит в нашу жилую площадь и все здесь должны сами делать», - пожаловался Вячеслав.

«Они» - это законодатели, те, кто прописывали статьи жилищного кодекса. Аустрина, 131, - бывшее общежитие. Согласно официальным документам, владельцы комнат в коммунальной квартире на правах общей долевой собственности делят кухни, коридоры, холлы, несут бремя содержания общего имущества. То есть должны сами отвечать за состояние вышеперечисленных объектов.

Жильцов это угнетает. Ведь непонятно, где взять столько денег.

«Откуда же мы в состоянии? Я, например, пенсионер, жена у меня тоже пенсионерка. Пенсии сами знаете какие у нас у всех», - рассказал мужчина.

Проблема в том, что в бывшем общежитии очень много квартирантов. Собственники сдают комнаты, собирая плату, и не вкладывают ничего в улучшение общего имущества, которым арендаторы пользуются. Есть люди, что вообще игнорируют квитанции. В таких условиях добиваться ремонта холла крайне сложно.