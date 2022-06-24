Подъезд дома на Аустрина, 131, нуждается в серьезном ремонте

Общедомовое имущество на Аустрина, 131, нуждается в серьезном ремонте. Внутри здания - лестница с дырой в ступени, обшарпанные холлы в секциях, облезлые стены в подъезде, особенно там, где протянуты провода.
«Они считают, что это входит в нашу жилую площадь и все здесь должны сами делать», - пожаловался Вячеслав.
«Они» - это законодатели, те, кто прописывали статьи жилищного кодекса. Аустрина, 131, - бывшее общежитие. Согласно официальным документам, владельцы комнат в коммунальной квартире на правах общей долевой собственности делят кухни, коридоры, холлы, несут бремя содержания общего имущества. То есть должны сами отвечать за состояние вышеперечисленных объектов.
Жильцов это угнетает. Ведь непонятно, где взять столько денег.
«Откуда же мы в состоянии? Я, например, пенсионер, жена у меня тоже пенсионерка. Пенсии сами знаете какие у нас у всех», - рассказал мужчина.
Проблема в том, что в бывшем общежитии очень много квартирантов. Собственники сдают комнаты, собирая плату, и не вкладывают ничего в улучшение общего имущества, которым арендаторы пользуются. Есть люди, что вообще игнорируют квитанции. В таких условиях добиваться ремонта холла крайне сложно.
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Во-первых, у дома есть УК. Жалуйтесь в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.
Во-вторых, согласно краткосрочного муниципального плана реализации региональной программы в многоквартирном доме г. Пенза, ул. Аустрина, д. 131 в 2028 году планируется провести работы по ремонту следующих конструктивных элементов: Ремонт крыш ,в 2029 году планируется провести работы по ремонту следующих конструктивных элементов: Ремонт подвальных помещений,Ремонт системы холодного водоснабжения,Ремонт систем горячего водоснабжения,Ремонт системы водоотведения,Ремонт системы газоснабжения,Ремонт теплоснабжения ,в 2034 году планируется провести работы по ремонту следующих конструктивных элементов: Утепление и ремонт фасадов,Ремонт фундаментов.