Из жизни

Подъезд дома на Аустрина, 131, нуждается в серьезном ремонте

Печать
Telegram

Общедомовое имущество на Аустрина, 131, нуждается в серьезном ремонте. Внутри здания - лестница с дырой в ступени, обшарпанные холлы в секциях, облезлые стены в подъезде, особенно там, где протянуты провода.

«Они считают, что это входит в нашу жилую площадь и все здесь должны сами делать», - пожаловался Вячеслав.

«Они» - это законодатели, те, кто прописывали статьи жилищного кодекса. Аустрина, 131, - бывшее общежитие. Согласно официальным документам, владельцы комнат в коммунальной квартире на правах общей долевой собственности делят кухни, коридоры, холлы, несут бремя содержания общего имущества. То есть должны сами отвечать за состояние вышеперечисленных объектов.

Жильцов это угнетает. Ведь непонятно, где взять столько денег.

«Откуда же мы в состоянии? Я, например, пенсионер, жена у меня тоже пенсионерка. Пенсии сами знаете какие у нас у всех», - рассказал мужчина.

Проблема в том, что в бывшем общежитии очень много квартирантов. Собственники сдают комнаты, собирая плату, и не вкладывают ничего в улучшение общего имущества, которым арендаторы пользуются. Есть люди, что вообще игнорируют квитанции. В таких условиях добиваться ремонта холла крайне сложно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 
Гость||

Во-первых, у дома есть УК. Жалуйтесь в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

Во-вторых, согласно краткосрочного муниципального плана реализации региональной программы в многоквартирном доме г. Пенза, ул. Аустрина, д. 131 в 2028 году планируется провести работы по ремонту следующих конструктивных элементов: Ремонт крыш ,в 2029 году планируется провести работы по ремонту следующих конструктивных элементов: Ремонт подвальных помещений,Ремонт системы холодного водоснабжения,Ремонт систем горячего водоснабжения,Ремонт системы водоотведения,Ремонт системы газоснабжения,Ремонт теплоснабжения ,в 2034 году планируется провести работы по ремонту следующих конструктивных элементов: Утепление и ремонт фасадов,Ремонт фундаментов.

Гость||

Хрен вам а не ремонт. Вы за стабильность голосовали.

Гость||

А какой подъезд не нуждается в ремонте?

Гость||

Халупы на приватизировали но зато собственики

Гость||

Кто из депутуток там был? Советую к просмотру отечественный фильм Дурак. Снимали про Пензу и ту шайку бездельников воров коя присосалась у власти.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте