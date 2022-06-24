Из жизни

На улице 8 Марта после ливня затопило дорогу

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Машины, словно каравеллы, бороздят просторы пензенского моря напротив дома № 7 на улице 8 Марта.

Опытные местные водители знают, где фарватер, а где можно угодить в скрытую яму. Остальным остается только снижать скорость до минимума и надеяться на удачу.

К счастью для одного из водителей, навстречу поехала машина, уровень воды стал очевидным.

Местная жительница рассказала, что на участке есть ливневка. Остается ждать бригаду, которая прочистит отверстие. Подобных проблемных точек на карте Пензы после ливня появляется много.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Я в воду глядел.

Гость||

Их и былр то много.а теперь к ним еще добавляются!еще немного и будет пенза-италия!даже после небольшого дождя город плывет! Ничего не делается для устранения этого безобразия.но еще хуже ,что в дождь дорогу пешеходы переходят по щиколотку в воде.так как все дороги уклон имеюи к бордюрам!машины едут по мокрой дороге,а люди по колено в воде!спасибо вам огромнейшее администрация и дорожники,за такую заботу о людях!!

Гость||

22.28, что ты воешь.

Гость||

Вчера из-за разгильдяйства по традиции произошла очередная коммунальная авария , вода фонтаном хлыстала из люка на Островского и рекой текла по всей ширине 8-марта в сторону Глобуса. Когда этот бардак закончиться ?

Гость||

Когда директоров управляек начнут лишать лицензий за такие происшествия.Как, собственно, и за постоянные банкротства управляющих компаний.

Гость||

не пора ли мэрию разогнать за такую работу или штрафовать за бездействие и надо научить их работать.взять арбеково в районе Ленты тонем не один год,в районе Берлина тонем,в районе 13 гимназии тонем,и вокруг гимназии 13 разруха,нет тратуара и дорог,ни заборов,дети ходят в гимназию по дороге ,почти под колесами,почему мерия и глава района спят уже 3-5 лет,на территории 13 гимназии асфальт стерся,он еще со временн СССР,не стыдно,а вокруг гимназии дороги в ямах,проедьте посмотрите,просто стыдно.когда проснемся и когда наведем порядок.???

Гость||

Вчера из-за разгильдяйства Горводоканала и их сетей по традиции произошла очередная коммунальная авария , вода фонтаном хлыстала из люка на Островского и рекой текла по всей ширине 8-марта в сторону Глобуса. Когда этот бардак закончиться ?

Имя: Гость
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