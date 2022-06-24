На улице 8 Марта после ливня затопило дорогу

24.06.2022 | 21:23

Машины, словно каравеллы, бороздят просторы пензенского моря напротив дома № 7 на улице 8 Марта.

Опытные местные водители знают, где фарватер, а где можно угодить в скрытую яму. Остальным остается только снижать скорость до минимума и надеяться на удачу.

К счастью для одного из водителей, навстречу поехала машина, уровень воды стал очевидным.

Местная жительница рассказала, что на участке есть ливневка. Остается ждать бригаду, которая прочистит отверстие. Подобных проблемных точек на карте Пензы после ливня появляется много.