На улице Маресьева скользкий спуск грозит падением в лужу

07.04.2022 | 21:14

По рыхлому снегу идут люди по улице Маресьева от железнодорожных путей к жилому сектору. Скользкий спуск грозит падением в лужу или на мусор - его тут очень много.

«Просто свиньи», - объяснил пензенец.

Место для мусора - так говорят прохожие про этот небольшой участок. Иногда отходы коммунальщики отсюда все-таки вывозят, но бутылки и даже пакеты вскоре появляются вновь. Любят тут собираться нетрезвые компании, а пустую тару с собой не уносят.

«Молодежь, скорее всего. Здесь, наверное, закуток хороший», - предположила женщина.

С этим можно поспорить - человеческий поток практически не прекращается, ведь тут пролегает короткий путь на проспект Победы. Из-за этого когда-то на спуске даже металлические перила установили. Как оказалось, материал выбрали неудачно - его сдать можно, что постепенно и произошло.

«Ужасный переход. Зимой кататься здесь можно на санках», - отметила горожанка.

Перила так и не восстановили, поэтому люди скользят по склону.