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Из жизни

Жителям ул. Минской, 1, мешает массовая парковка под окнами

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Хотя бы в ночное время машины не оставляли напротив дома, мечтает жительница многоэтажки под номером 1 на улице Минской.

Если днем многие из них разъезжаются, то в темное время суток тут настоящая массовая парковка. Причем проезжей частью как стоянкой пользуются водители не только легковых авто, но и грузовых, с холодильными камерами.

«У нас здесь часто ночуют КамАЗы с включенными рефрижераторами. Нам мешают спать. Нам нельзя открыть окно, чтобы проветрить в комнате, потому что КамАЗы работают всю ночь. Мы предупреждали их об этом. Но все отвечают, что стоянка здесь не запрещена», - рассказала местная жительница Светлана.

Есть еще один довод против парковки, говорит пензячка. Она думает и про коммунальщиков, труд которых значительно осложняется из-за брошенных автомобилей.

«Зимой они мешают очищать дорогу. Так что нам нужен здесь знак. Мы обращались в администрацию, чтобы нам здесь сделали хотя бы знак, что нельзя оставлять машины в ночное время. Здесь занимается автошкола каждый день. Тоже говорят, что нет знака», - отметила Светлана.

Знак установлен на противоположной стороне дороги. Женщина не понимает, почему его нельзя установить и тут.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

А где ставить машину мест уже нет.

Гость||

БОЛЬШЕ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК -100руб/час.

Гость||

Гость писал(a):

А где ставить машину мест уже нет.
Ответ простой: продайте машину и пользуйтесь общественным транспортом.

Имя: Гость
Комментарий:

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