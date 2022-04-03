Жителям ул. Минской, 1, мешает массовая парковка под окнами

03.04.2022 | 17:35

Хотя бы в ночное время машины не оставляли напротив дома, мечтает жительница многоэтажки под номером 1 на улице Минской.

Если днем многие из них разъезжаются, то в темное время суток тут настоящая массовая парковка. Причем проезжей частью как стоянкой пользуются водители не только легковых авто, но и грузовых, с холодильными камерами.

«У нас здесь часто ночуют КамАЗы с включенными рефрижераторами. Нам мешают спать. Нам нельзя открыть окно, чтобы проветрить в комнате, потому что КамАЗы работают всю ночь. Мы предупреждали их об этом. Но все отвечают, что стоянка здесь не запрещена», - рассказала местная жительница Светлана.

Есть еще один довод против парковки, говорит пензячка. Она думает и про коммунальщиков, труд которых значительно осложняется из-за брошенных автомобилей.

«Зимой они мешают очищать дорогу. Так что нам нужен здесь знак. Мы обращались в администрацию, чтобы нам здесь сделали хотя бы знак, что нельзя оставлять машины в ночное время. Здесь занимается автошкола каждый день. Тоже говорят, что нет знака», - отметила Светлана.

Знак установлен на противоположной стороне дороги. Женщина не понимает, почему его нельзя установить и тут.