Пензенцы единогласно критикуют уборку снега в городе

15.01.2022 | 16:30

Старожилы не забыли, как выглядела Пенза, когда по дорогам еще не ездили снегоуборочные машины в таком количестве и вообще с расчисткой были проблемы.

«Я жила в частном доме, сугробы были - ой-ой-ой! Окна закрывали. С крыш в сугробы прыгали, с сараев», - рассказала пенсионерка.

Пензенцы начали отвыкать от вьюг и метелей, когда ветер сбивал с ног, а вихри сносили с тропинки. Последний снегопад воспринимается с тревогой. Коммунальные службы не успевают везде и всюду, люди жалуются.

«Не видят, что ли? Вообще ничего не чистят. Не пройдешь, кругом все завалено», - сошлись во мнениях горожане.

Ответственный дворник - ценный кадр. У дома на Рахманинова, 29, женщина воюет со снегом. Ей приходится с утра до ночи ликвидировать сугробы.

Таких же ответственных специалистов горожане хотят видеть на тротуаре. Узкую тропинку вытоптали сами, но хотелось бы ходить по расчищенной широкой.