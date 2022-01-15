Из жизни

Пензенцы единогласно критикуют уборку снега в городе

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Старожилы не забыли, как выглядела Пенза, когда по дорогам еще не ездили снегоуборочные машины в таком количестве и вообще с расчисткой были проблемы.

«Я жила в частном доме, сугробы были - ой-ой-ой! Окна закрывали. С крыш в сугробы прыгали, с сараев», - рассказала пенсионерка.

Пензенцы начали отвыкать от вьюг и метелей, когда ветер сбивал с ног, а вихри сносили с тропинки. Последний снегопад воспринимается с тревогой. Коммунальные службы не успевают везде и всюду, люди жалуются.

«Не видят, что ли? Вообще ничего не чистят. Не пройдешь, кругом все завалено», - сошлись во мнениях горожане.

Ответственный дворник - ценный кадр. У дома на Рахманинова, 29, женщина воюет со снегом. Ей приходится с утра до ночи ликвидировать сугробы.

Таких же ответственных специалистов горожане хотят видеть на тротуаре. Узкую тропинку вытоптали сами, но хотелось бы ходить по расчищенной широкой.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

а что вы хотели от власти, которая зажралась уже лет так эдак 20 назад, им интересны только откаты...

Гость||

Власть надо менять. Долой жуликов и воров!

Гость||

Да, порядка нет

Гость||

Война скоро, а эти уборку снега обсуждают..

Гость||

Гость писал(a):

а что вы хотели от власти, которая зажралась уже лет так эдак 20 назад, им интересны только откаты...
клоун, а есть кандидаты не воры?

Гость||

Гость писал(a):

клоун, а есть кандидаты не воры?
а причем тут есть или нет??? написано было что зажрались и не делают работу, которую должны, есть кто ворует, но и работу делает нормально. Если бы выполняли свои прямые обязанности никто бы слова не говорил, а они только воровать умеют

Гость||

Гость писал(a):

работу делает нормально
тебе лет сколько?

Гость||

поговорить и обсудить даже не с кем, либо дебил, либо дурак

Гость||

Мощно работает Олег

Гость||

Зимой и снег? Да вы чтооооо?

Гость||

Зимой и снег? Да вы чтооооо?

Гость||

Гость писал(a):

а есть кандидаты не воры?
Воры объявили всех экстремистами и иноагентами, так что остались только воры...

Гость||

М что критиковать? Снег валит каждый день и достаточно по многу. Поэтому и не успевают убирать, расчищать. А вы справились с такими обильными снегопадами?

Имя: Гость
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