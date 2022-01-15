Пензенцы единогласно критикуют уборку снега в городе

Старожилы не забыли, как выглядела Пенза, когда по дорогам еще не ездили снегоуборочные машины в таком количестве и вообще с расчисткой были проблемы.
«Я жила в частном доме, сугробы были - ой-ой-ой! Окна закрывали. С крыш в сугробы прыгали, с сараев», - рассказала пенсионерка.
Пензенцы начали отвыкать от вьюг и метелей, когда ветер сбивал с ног, а вихри сносили с тропинки. Последний снегопад воспринимается с тревогой. Коммунальные службы не успевают везде и всюду, люди жалуются.
«Не видят, что ли? Вообще ничего не чистят. Не пройдешь, кругом все завалено», - сошлись во мнениях горожане.
Ответственный дворник - ценный кадр. У дома на Рахманинова, 29, женщина воюет со снегом. Ей приходится с утра до ночи ликвидировать сугробы.
Таких же ответственных специалистов горожане хотят видеть на тротуаре. Узкую тропинку вытоптали сами, но хотелось бы ходить по расчищенной широкой.
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а что вы хотели от власти, которая зажралась уже лет так эдак 20 назад, им интересны только откаты...