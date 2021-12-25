Из жизни

Жители дома на пр-те Строителей остро нуждаются в пандусах

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Пандус в 4-м подъезде дома на проспекте Строителей, 30, сбили из того, что было. Две длинные доски, две короткие и четыре деревянные для крепости, чтобы спуск не продавливался под тяжестью колясок - детских и инвалидных.

Смастерить даже такое житель 3-го подъезда не может и просит помощи у управляющей организации, у депутата по своему округу. Всякий раз приходится просить соцработника отнести на улицу на руках.

«Сначала снимают коляску, потом забирают меня - только так. Пытаюсь на протезе, но это невозможно, потому что за поручни нельзя держаться - они ходят ходуном», - пояснил инвалид.

С искусственной ногой тоже не повезло. Прежняя электронная еще как-то выручала, нынешняя механическая еле гнется, ею не по силам пользоваться. Единственное средство передвижения - старая коляска.

«И к депутату обращался, и в жилищную организацию - оказать помощь, сделать пандус, чтобы можно было выезжать на коляске на улицу. Даже отказа не было, просто приняли заявление - и тишина до настоящего времени. Везде тишина», - рассказал мужчина.

Больше 40 лет назад девятиэтажку строили по проекту, где не предусмотрено проживание грудничков и инвалидов-колясочников. Молодым родителям и людям с ограниченными возможностями приходится приспосабливаться или просить о помощи. Может быть, кто-нибудь поспособствует и смастерит пандус хотя бы из досок.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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