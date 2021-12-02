Из жизни

Площадка на Ленинградской требует благоустройства

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Когда-то стадион во дворе на Ленинградской был центром притяжения не только детворы, но и взрослых. Летом здесь играли в футбол и баскетбол, а зимой катались на коньках. Тянутся люди сюда и теперь, но уже не в том количестве, как прежде. Оно и понятно: многие доски в стенке сломаны, вокруг один мусор. А меж тем спортивный объект - один на всю округу.

«Детей полно, а кому сейчас что надо? Сейчас беспредел страшный. Грязь не убирают», - сообщила Тамара Алексеевна.

Попытки очистить территорию все-таки были, только их не довели до логического конца. На земле лежат кучи мусора. Оказалось, это не дворник.

«Сами жители вышли, думали, что уберут. Ни фига никто не убирает. Так что сейчас никому нет дела ни до чего. У нас здесь давно дворников нет, а если бы были, порядок был бы. Вот и беда в том, что никто не идет работать. Не хотят - сейчас лучше блогерами будут», - подчеркнула женщина.

Тамара Алексеевна говорит, что недавно поблизости закрылся алкомаркет. Раньше картина во дворе была еще хуже.

«Это же ад кромешный! Всей улицей пьянствовали ночи напролет. И колются, и пьют. Мы уже потеряли все», - рассказала местная жительница.

Женщина уверена: современному обществу не хватает нравственности, отсюда - состояние двора и когда-то популярного стадиона.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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