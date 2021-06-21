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Из жизни

Тротуар на улице Крупской покрылся неровностями

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На улице Крупской прохожие недолго радовались новой пешей зоне.

«Тротуар появился с год назад, а то вообще было невозможно пройти. Цивилизация хоть какая-то», - рассказала пензячка Роза Петровна.

Расположенный за домом № 29 тротуар стал неровным. В одном месте, скорее всего, он просто просел, а в другом, видимо, был поврежден тяжелой машиной.

«От ног человеческих не может такого быть. Еще такое бывает, что где-то деревья выкорчевываются», - отметила женщина.

Летом 2020-го там проводили капитальные работы - меняли трубы. Соответственно, весь пустырь был перекопан вместе с тротуаром. Как и положено, потом его восстановили, правда без новых бордюров, некоторые из них еще остались. А вот твердое покрытие уже повреждено. Надолго ли его хватит при таком раскладе, гадают прохожие.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

И тут иссинский говно-щебень, привет от семейства Боринштейнов.Даже под тротуарами и асфальтированными тропинками надо делать нормальную качественную подушку.

Имя: Гость
Комментарий:

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