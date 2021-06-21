Тротуар на улице Крупской покрылся неровностями

21.06.2021 | 20:52

На улице Крупской прохожие недолго радовались новой пешей зоне.

«Тротуар появился с год назад, а то вообще было невозможно пройти. Цивилизация хоть какая-то», - рассказала пензячка Роза Петровна.

Расположенный за домом № 29 тротуар стал неровным. В одном месте, скорее всего, он просто просел, а в другом, видимо, был поврежден тяжелой машиной.

«От ног человеческих не может такого быть. Еще такое бывает, что где-то деревья выкорчевываются», - отметила женщина.

Летом 2020-го там проводили капитальные работы - меняли трубы. Соответственно, весь пустырь был перекопан вместе с тротуаром. Как и положено, потом его восстановили, правда без новых бордюров, некоторые из них еще остались. А вот твердое покрытие уже повреждено. Надолго ли его хватит при таком раскладе, гадают прохожие.