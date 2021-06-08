Из жизни

На Коммунистической подходы к контейнерам завалены мусором

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Внутри ограды относительно чисто, но вокруг контейнерной площадки - настоящая помойка. Извечно проблемное место находится напротив домов № 47 и 49 на улице Коммунистической.

«Дворника нет. За апрель и май не разу не подметено», - указала местная жительница.

Другая прохожая тоже затруднилась ответить на вопрос о человеке, закрепленном за площадкой.

«Ничего не могу сказать, вообще его не вижу. Может, ранним утром убирает? Но у нас вообще-то всегда грязно у помойки. У всех, смотрю, чистые такие, а здесь из магазинов вывозят», - сообщила горожанка.

То, что рядом с площадкой сейчас, не идет ни в какое сравнение с 2020-м. Тогда апрельский разгул стихии повалил много деревьев. Постепенно их распиливали, нести некуда, кроме как к контейнерам. В итоге образовались пожароопасные горы веток.

«Кучи тут с середины апреля, как ураган был. После первого сигнала часть вывезли, а другую оставили. Сюда все время как будто подтаскивают», - возмутилась местная жительница.

На столбе есть камера видеонаблюдения, но она не спасает от тех, кто носит сюда крупногабаритный мусор.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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