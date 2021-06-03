Из жизни

Жители улицы Тельмана боятся соседства с заброшенным домом

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Еще раз пережить пожар не хотел бы никто, а тем более - жители улицы Тельмана. Дом № 7 полыхал дважды. Никто не гарантирует, что не вспыхнет снова. Необитаемые развалины стоят на заросшем участке.

«Он в любой момент может загореться, мало ли... Сюда даже просто заходят и вытаскивают кто что может. Тащат и железо, сдают», - пожаловалась местная жительница Галина Ивановна.

Сохранились кадры пожара в марте 2016-го. Это был второй, после первого жильцы брали кредит на восстановление. Хозяйка-пенсионерка зимовала в маневренном фонде, поскольку развалины не отапливались, а весной вернулась.

«Включила плитку, поставила чайник воды погреть, потому что минусовая температура. Вдруг стало светло, как от шаровой молнии! Не поняла я. Сразу поднялось по занавеске наверх», - рассказывала она.

Женщина все мечтала, что накопит средств и восстановит жилье.

«Надеялась, что пенсию ей прибавят и вернется ремонтировать. Откладывала и не дожила», - пояснила председатель уличного комитета острова Пески Любовь Григорьевна.

Пенсионерка погибла, попав под колеса авто в сентябре 2020 года.

Участок заброшен, им активно интересуются подозрительные личности. И от этого населению улицы Тельмана становится еще страшнее.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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