Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|23:43
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Из жизни

В Пензе по двум улицам течет жидкость из канализации

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Хорошо, что не города, а только улицы, названные в их честь, омывает река, что берет начало на Минской и вытекает на Ульяновскую. Неширокое русло не соответствует силе потока. Воды хватает и во дворах, и на тротуаре, и на дорогах, переходы тоже залиты.

«Кошмар какой-то!» - отметила пензячка Светлана Николаевна.

Жидкость пахнет отвратительно. От зловония не спрятаться - оно пропитало все вокруг.

«Приятного мало, тем более сейчас лето, жара, испарения. Не пройдешься», - добавила женщина.

«Вода течет даже в озеро к нам. Эту уже недели полторы точно. Здесь прокладывали канализационные люки, наверное, засорился. Это прямо река!» - возмутилась пензячка Татьяна Яковлевна.

Население ближайших домов неделями не дышало свежим воздухом. С конца апреля из колодца на Минской, 13, струился ручеек со специфическим ароматом. Тек долго, успел подпортить людям майские праздники. А затем хлынул поток из люка рядом с Минской, 11.

Теперь народ гадает, от какого еще дома здесь польется канализационная жидкость после устранения последствий уже случившейся аварии.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Эту уже недели полторы точно.
И сколько ещё?

Гость||

ОПЯТЬ ПРО ГОВНО!!!

Гость||

Говно к деньгам,радуйтесь.

Гость||

Городская среда говорите? Деньги уже освоены?

Гость||

Клоака арбекова, район тц зима

Гость||

Еще одно неГетто по версии главы района.

Гость||

Классическое средневековье. По улицам текут потоки говна, феодалы борются меж собой за власть, внизу тихо ропщет забитый народ.

Гость||

Какой район,такой и запах.

Гость||

А пусть активные жители (гришин очень любит активных жителей) начерпают вёдрами эту дрянь, да принесут ему в администрацию района в кабинет. Пусь он проникнется.

Гость||

Около салона фольца вонищя не передаваемая.всяк гость заежающий в город ощущает ароматы))))

Гость||

Мутовкин на пару с Лузгиным не спешат посетить сию достапримечательность?

Гость||

Эх, такой туристический потенциал зазря пропадает. Туда надо иногородних туристов на экскурсию "По трущёбам Пензы" водить.

Гость||

Там не только вода,какашки по улице плавают.

Гость||

Уже не возможно помогите нам SOS стоит уже 4день стойкий запах говна.

Гость||

Надо та крестный ход замутить.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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