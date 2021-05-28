В Пензе по двум улицам течет жидкость из канализации

28.05.2021 | 20:13

Хорошо, что не города, а только улицы, названные в их честь, омывает река, что берет начало на Минской и вытекает на Ульяновскую. Неширокое русло не соответствует силе потока. Воды хватает и во дворах, и на тротуаре, и на дорогах, переходы тоже залиты.

«Кошмар какой-то!» - отметила пензячка Светлана Николаевна.

Жидкость пахнет отвратительно. От зловония не спрятаться - оно пропитало все вокруг.

«Приятного мало, тем более сейчас лето, жара, испарения. Не пройдешься», - добавила женщина.

«Вода течет даже в озеро к нам. Эту уже недели полторы точно. Здесь прокладывали канализационные люки, наверное, засорился. Это прямо река!» - возмутилась пензячка Татьяна Яковлевна.

Население ближайших домов неделями не дышало свежим воздухом. С конца апреля из колодца на Минской, 13, струился ручеек со специфическим ароматом. Тек долго, успел подпортить людям майские праздники. А затем хлынул поток из люка рядом с Минской, 11.

Теперь народ гадает, от какого еще дома здесь польется канализационная жидкость после устранения последствий уже случившейся аварии.