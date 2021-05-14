На улице Леонова спиленные ветки тополей остались на газоне

14.05.2021 | 20:28

Долго добивались опиловки великанов-тополей, теперь, видимо, столько же ждать, когда стволы и ветки вывезут. У торца пятиэтажки № 19 на улице Леонова на газоне лежат растительные остатки.

«26 апреля они постригли. Я им сейчас звоню, говорю: «Вы извините, уже времени прошло много, майские закончились, День Победы, а у нас такое безобразие», - пожаловалась местная жительница Нина Федоровна.

В октябре 2019 года женщина просила у коммунальщиков обратить внимание на огромные деревья, которые были посажены в 1974-м. Дату она точно помнит, потому что жители тогда переезжали в новостройку.

«Они уже гнилые, сучки падают. Сучок упал, а ребенок прошел вовремя - травмы не было. Машина стоит - стекло раскололи машине», - рассказывала Нина Федоровна.

Активистка тогда даже письмо получила, в котором было написано, что вопрос решится в осенне-зимний период. Прошел год - ничего, поэтому она показала опасные тополя съемочной группе «Службы 11». В итоге проблему устранили в 2021-м. Только вот вывезти за раз все срезанные ветки и мощные стволы не удалось.

«Не знаю почему. Ужасные были тополя. Или дом снесет, или балкон», - отметила пензячка.

Опасность устранили, но благоустройство на территории так и не восстановлено, что сказывается на общем виде.

Летом ветки высохнут и станут потенциально пожароопасными.