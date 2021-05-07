Из жизни

Жители Ладожской пожаловались на частые раскопки во дворе

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Вот где собака зарыта, говорят жители улицы Ладожской про многократные раскопки напротив дома № 7. Газон вспахан, новые тротуары разрушены, местами асфальт на детской площадке продавлен тяжелой техникой. И ладно, если бы сотрудники ЖКХ в плановом режиме раз поменяли трубы и больше не приезжали. Но они латают в одном месте, а через короткий промежуток времени вскрывают твердое покрытие по соседству.

«Раза три, а то и четыре в году. За собой не заделывают. К внуку приходила и по камням лазила», - пожаловалась местная жительница Любовь Ивановна.

Женщине обидно за разрушенные тротуары, их она ждала давно. Только вот новым асфальтом люди пользовались недолго, теперь на нем появятся заплатки.

«Копают очень часто. У меня первый этаж, я вижу всю картину. У нас дети в окопах играли, здесь траншея была, они туда залазили. Опасно», - описала обстановку местная жительница Наталья.

После одного из визитов сотрудники ЖКХ даже резиновую трубу оставили. Она лежит посреди двора.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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