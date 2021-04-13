Из жизни

Дорожка на улице Медицинской покрылась грязью и мусором

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По одну сторону дорожки - водоем, по другую - тоже. Но если на территории школы на Медицинской он связан с ремонтом коммуникаций, и скоро рабочие его закопают, то на противоположном берегу появился вследствие рельефных особенностей и никуда не исчезнет. Вода в нем может подниматься во время дождей или таяния снега. Одно неизменно: овраг всегда полон мусора.

«Лодыри мы все, никто не хочет убирать. Молодежь ходит, бездельничает, хоть бы заставили их. Как в дремучем лесу кусты! В прошлый год немножко обрубили, а в этом году еще выросли», - рассказала пенсионерка Людмила Семеновна.

Дорожка не может не привлекать внимание - ею активно пользуется население домов на улицах Клары Цеткин, Медицинской, Дружбы. Поэтому люди остро реагируют и на грязные водоемы, и на овраг, и на заросли.

«С этой стороны кусты - там обязательно что-то случится когда-нибудь. А эта дорожка единственная, или надо далеко обходить. Единственная дорожка, на которую никто внимания не обращает», - пожаловалась местная жительница Валентина Андреевна.

Путь к знаниям проложен через тернии с видом на грязь и горы мусора. Одно хорошо: обеспечена безопасность пешеходов. В свое время кто-то сделал доброе дело, установив бетонный блок посреди дорожки. Машины теперь туда не ездят, а то раздавили бы остатки асфальтового покрытия.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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